Skąd przylecą do nas obcy? Naukowcy znają odpowiedź

Życie możliwe jest na planetach, które wcześniej nie były brane pod uwagę przez naukowców — przekonują autorzy badania z Uniwersytetu Kalifornia.

Astrobiolodzy od dawna zastanawiają się, na jakich planetach oprócz Ziemi może znajdować się życie. Oczywistym warunkiem jest obecność wody. Jest ona konieczna do rozwinięcia jakiegokolwiek życia.

Poza tym, wśród wielu innych czynników, wymieniana jest też odpowiednia temperatura. Jednak naukowcy z Uniwersytetu Kalifornia przekonują, że życie może istnieć na planetach, których do tej pory nie braliśmy pod uwagę.

Na tych planetach może być życie

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornia opublikowali w The Astrophysical Journal nowe badanie, w którym skupili się na konkretnych planetach, gdzie może istnieć życie.

Przekonują oni, że do tej pory nie braliśmy ich pod uwagę. Mowa o planetach z obrotem synchronicznym, czyli takich, których jedna połowa przez cały czas jest oświetlona, a druga znajduje się w ciemnościach. Obiektem o obrocie synchronicznym jest też nasz Księżyc (dlatego ciągle widzimy jedną stronę naturalnego satelity).

Do tej pory naukowcy nie brali pod uwagę tego typu planet, ponieważ na oświetlonej części panują bardzo wysokie temperatury, a z kolei na ciemniej bardzo niskie. Obie nie nadają się przez to do rozwinięcia życia.

Tymczasem według naukowców życie może się tam rozwijać, ale w tzw. strefach terminatora. Są to obszary ma zbiegu gorących i zimnych połówek planety, gdzie warunki są dużo bardziej sprzyjające rozwojowi życia.

Staramy się zwrócić uwagę na bardziej ograniczone pod względem wody planety, które pomimo braku rozległych oceanów mogą mieć jeziora lub inne mniejsze zbiorniki ciekłej wody, a przez to te klimaty mogą być naprawdę bardzo obiecujące.

- przekonuje Ana Lobo, która stała na czele autorów badania.

Tego typu planet jest całe mnóstwo. Są bardzo powszechne przede wszystkim wokół gwiazd typu widmowego M, które stanowią aż 70 proc. wszystkich znajdujących się w naszej galaktyce.

W niedalekiej przyszłości naukowcy mogą przyjrzeć im się bliżej, aby rzeczywiście sprawdzić, czy życie tam jest możliwe. Symulacja komputerowa, przeprowadzona na Uniwersytecie Kalifornia, udowadnia, że jak najbardziej.

Zobacz: Zagrożenie tuż pod naszym nosem? Wykryto dwa tajemnicze obiekty

Zobacz: Druga Ziemia odkryta? Ten szczegół zadecydował o powstaniu życia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Ana Lobo / Uniwersytet Kalifornia

Źródło tekstu: Space.com