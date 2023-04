Zagrożenie tuż pod naszym nosem? Naukowcy wykryli dwa obiekty

Sonda kosmiczna Gaia dokonała bardzo ważnego odkrycia, którym są dwie czarne dziury niespotykanie dotąd blisko naszego Układu Słonecznego.

Nie ma chyba nic bardziej przerażającego niż trudny do wykrycia obiekt pożerający wszystko, co się do niego zbliży. Pomimo tego, że w 2019 roku udało się sfotografować czarną dziurę, nadal nie wszystko o tych obiektach wiemy. Ciężko jest bezpośrednio zauważyć ich obecność. Naukowcy raczej zwracają uwagę na zjawiska występujące w ich pobliżu. Tym razem również w taki sposób wykryto dwa nowe obiekty.

Dwie czarne dziury najbliżej Ziemi

Sonda kosmiczna Gaia została wystrzelona w kosmos pod koniec 2013 roku. Po dotarciu do punktu Lagrange’a L2 porusza się po orbicie Lissajous, a jej głównym zadaniem jest stworzenie najdokładniejszej trójwymiarowej mapy Drogi Mlecznej. Jednak by tego dokonać, sonda stale wykonuje pomiary astrometryczne, fotometryczne i spektrometryczne. Właśnie podczas jednego z takich pomiarów odkryto całkiem bliską odległość dwóch czarnych dziur.

Obiekty zostały ochrzczone jako Gaia BH1 i Gaia BH2. Pozycja obu wskazuje, że są to najbliższe dotąd wykryte czarne dziury. Ich odległość od Ziemi to odpowiednio 1560 lat świetlnych dla BH1 i 3800 lat świetlnych w przypadku BH2. W rzeczywistości są to odległości gigantyczne i znajdują się daleko poza zasięgiem człowieka, jednak w skali kosmosu to nie więcej niż rzut beretem.

W odkrytych obiektach jest jednak coś niespotykanego. Znajdują się one w układach podwójnych z gwiazdami, lecz odległości między ciałami są dużo większe niż w dotychczas zaobserwowanych tego typu układach. Odległości są tak znaczące, że nie zarejestrowano żadnego promieniowania radiowego ani rentgenowskiego emitowanego z okolic czarnej dziury. Dla przykładu okres orbitalny gwiazdy wokół BH2 wynosi 3 lata. Odkrycie czarnych dziur musiało zatem zostać jeszcze dodatkowo potwierdzone przez pomiar prędkości radialnej gwiazd-towarzyszy.

Źródło zdjęć: ESA

Źródło tekstu: ESA