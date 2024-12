Nietypowe nagranie NASA. Marzy Ci się kosmiczny kominek zimowy?

Trzaskające drewno, ciepła czerwień i żółć, kamienna obwódka i świąteczne ozdoby dookoła – świąteczne oraz zimowe kominki w Polsce może i nie są jakoś bardzo popularne, ale ciężko odmówić im swoistego uroku. Potrafią jednak też kosmicznie zaskoczyć.

Nie każdy może sobie pozwolić na taką atrakcję. Zimowe kominki poza niewątpliwym urokiem są jednak trochę wymagające w przygotowaniu, zaczynając od samej kwestii posiadania miejsca na takie atrakcje. Dlatego wiele osób decyduje się na taki kominek w wersji elektronicznej – jako film wyświetlany na ekranie monitora lub telewizora. Ale chyba mało kto spodziewał się takiej wersji tej popularnej atrakcji.

Rakiety, niekoniecznie śnieżne

Na pierwszy rzut oka wszystko się zgadza. Jest ciepła żółć i czerwień od ognia, są proste ozdoby nawiązujące do zimy i świąt. Ale oprócz trzaskających kawałków drewna słychać specyficzny szum. A w centralnym miejscu zamiast żarzących się polan widnieją… cztery silniki RS-25 oraz para rakiet nośnych Space Launch System, widzianych podczas startu. Ten “odlotowy” kominek można oglądać dzięki NASA przez ponad 8 godzin bez przerwy.

To dość nietypowe nagranie jest w rzeczywistości zapętlonym wideo ze startu misji Artemis 1 z 2022 roku. Materiał został oczywiście nieco przerobiony na potrzeby zimowego kominka. Obejmuje tylko bardzo krótki wycinek samego startu, gdy kamery były skierowane na wspomniane silniki. Ale w tej formie osobiście nie jestem w stanie odmówić mu uroku. Jeśli więc chcecie zaskoczyć swoich bliskich nietypowym kominkiem w formie elektronicznej, albo po prostu jesteście pasjonatami kosmosu, to to wideo koniecznie musi zagościć w waszych domach podczas świątecznego czasu albo długich, zimowych wieczorów.

