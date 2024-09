NASA zostawia astronautów na ISS. Wiemy kiedy wraca Starliner

NASA podała termin powrotu Starlinera. Statek wróci bez astronautów, którzy będą musieli zostać na stacji ISS. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo.

Starliner ma odłączyć się od stacji dokującej na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 7 września o godzinie 00:04 czasu polskiego. Jeśli początek misji rozpocznie się według planu i nie będzie stała na przeszkodzie pogoda, pojazd Boeinga ma wylądować na kosmodromie White Sands Space Harbor prawie 6 godzin później, czyli o 8:03 czasu polskiego.



Lot Starlinera odbędzie się bez udziału załogi i będzie lotem w pełni autonomicznym. Gdyby jednak pojawiły się komplikacje, ekipy Starliner Mission Control w Houston i Boeing Mission Control Center na Florydzie mogą kontrolować statek zdalnie.



Boeing Starliner miał pierwotnie zabrać dwójkę astronautów NASA, Butcha Wilmore'a i Suni Williams, którzy w czerwcu lecieli w Starlinerze do ISS, gdzie mieli zostać na nieco ponad tydzień. Niestety po drodze pięć silników manewrujących doznało awarii, a oprócz tego doszło do pogorszenia się wycieku helu, który trapił Starlinera od dłuższego czasu.



NASA zdecydowała, że w imię bezpieczeństwa, Wilmore i Williams zostaną kilka dodatkowych miesięcy, aby następnie przyszykować SpaceX Crew Dragon, który to zabierze astronautów w lutym 2025.



NASA przeprowadzi transmisję na żywo z powrotu Starlinera za pośrednictwem serwisu NASA+ (dostępnego za pomocą aplikacji i strony internetowej). Następnie 24 września dwójka astronautów - Nick Hague i Aleksandr Gorbunov wyleci na ISS za pomocą SpaceX Crew-9. To właśnie oni wrócą również razem z Wilmore'em i Williams w lutym 2025.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Keith J Finks / Shutterstock

Źródło tekstu: Engadget, opr. wł.