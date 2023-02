NASA potwierdza. Chiński łazik w bezruchu na Marsie

Pierwszy chiński łazik marsjański już od dłuższego czasu się nie porusza. Miał przeczekać i uruchomić się ponownie przy wyższych temperaturach, jednak tak się nie stało.

Zhurong jest pierwszym chińskim łazikiem, który wylądował i prowadził misję na Marsie. Został wystrzelony 23 lipca 2020 roku, a na powierzchnię Czerwonej Planety dotarł 10 lutego 2021 roku. Planowo miał badać powierzchnię czwartej planety od Słońca przez trzy miesiące i wykonał misję z nawiązką, gdyż pracował przez ponad rok.

Zhurong, tak jak inne marsjańskie łaziki, wykorzystuje panele i energię słoneczną do zapewnienia sobie zasilania. Przy niższych temperaturach skuteczność tej metody spada, dlatego też łazik w maju 2022 roku wszedł w stan hibernacji, by przeczekać marsjańską zimę. Planowo jego wybudzenie miało nastąpić w grudniu 2022 roku, lecz Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna nadal nie podała żadnej aktualizacji statusu łazika.

NASA potwierdza. Zhurong stoi w miejscu

Aktualną sytuację chińskie łazika potwierdzają fotografie udostępnione ostatnio przez NASA. Autorem zdjęć jest Sonda Mars Reconnaissance Orbiter, która sfotografowała maszynę w różnych odstępach czasowych. Wspomniane ilustracje można zobaczyć poniżej:

Na widocznych zdjęciach, Zhurong przedstawiany jest jako mała zielona kropka. Fotografia środkowa i z lewej strony pochodzą z 2022 roku, a ta z prawej została wykonana 8 lutego 2023 roku. Jest to niezbity dowód na to, że łazik Zhurong nie został wybudzony z hibernacji. Żeby maszyna mogła ponownie działać potrzebuje temperatury co najmniej -15 stopni Celsjusza, więc jest jeszcze szansa, że znowu zacznie działać. Możliwe, że podczas hibernacji, jego panele zostały pokryte zbyt grubą warstwą pyłu. Nie byłby to pierwszy tego typu przypadek na Marsie. W grudniu informowaliśmy o tym, że podobne utrudnienia napotkał lądownik NASA Insight.

Źródło zdjęć: NASA/JPL-Caltech/UArizona, By China News Service, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121510042

Źródło tekstu: Space.com, NASA