NASA wyśle na Księżyc blisko 3,5 mln ludzi. Tak jakby

Wkrótce odbędzie się przełożony lot rakiety Artemis I na Księżyc. Wraz z nią NASA wysyła na naszego satelitę coś jeszcze i to dość nietypowego.

Pierwotnie start misji Artemis I, której celem jest Księżyc, miał się odbyć 29 października, ale została przełożona z powodu uszkodzenia czujnika temperatury silnika. Problem udało się rozwiązać i lot został ponownie zaplanowany na 14 listopada. Wraz z rakietą na naszego naturalnego satelitę poleci coś jeszcze.

NASA wyśle na Księżyc nas... tak jakby

Pisaliśmy o tym już w grudniu zeszłego roku, bo od wtedy możliwe było zapisywanie się na specjalną listę. Jeśli to zrobiliście i otrzymaliście bilet na Księżyc, to się na nim znajdziecie, przynajmniej częściowo. Jak to możliwe? Na pokładzie statku Orion, który wystartuje 14 listopada, znajdzie się pendrive z zapisanymi imionami osób, które wyraziły na to chęć.

Zła informacja jest taka, że jeśli do tej pory tego nie zrobiliście, to niestety nie ma już szans, aby Wasze imię znalazło się na pokładzie statku Orion (część misji Artemis I). NASA zakończyła zapisy i w tym momencie są one już prawdopodobnie wgrane do pamięci. W sumie na liście znalazło się prawie 3,4 mln osób, więc chętnych było naprawdę dużo. Jeśli nie jesteś wśród tych szczęśliwców, to pozostaje mieć nadzieję na podobne akcje w przyszłości.

Oczywiście to tylko imię zapisane na pendrivie, ale to zawsze jakaś ciekawostka. Można o niej opowiadać na spotkaniach ze znajomymi, w końcu nie każdy ma szansę znaleźć się na rakiecie lecącej na Księżyc, nawet jeśli tylko w wersji cyfrowej.

