NASA w tarapatach. Rząd przykręca kurek, co zagraża marsjańskiej misji

Plany coraz bardziej ambitne, a funduszy coraz mniej. Tak wygląda nowa rzeczywistość NASA po tym, jak amerykański kongres zdecydował się na zmniejszenie finansowania nauki.

Nowoczesne skafandry, dedykowane pojazdy, a w końcu ponowne wysłanie człowieka na Księżyc. Ambitne plany NASA wymagają równie wielkich funduszy. Dlatego też agencja wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie środków na operacje kosmiczne. Niestety, ich prośba przyniosła odwrotny rezultat i przedsiębiorstwo otrzyma na przyszły rok jeszcze mniej środków niż w tym.

NASA pada ofiarą cięć w wydatkach

Senacka komisja do spraw środków finansowych zebrała się 13 lipca, by przedyskutować finansowanie ważnych gałęzi przemysłu w tym handlu, sprawiedliwości i nauki na przyszły rok. Pod tą ostatnią kategorią kryją się właśnie działania NASA, która w przyszłym roku będzie musiała poradzić sobie z bardziej ograniczonymi środkami niż dotychczas. Przyjęto ustawę, według której agencji przyznano finansowanie na poziomie 25 miliardów dolarów. Może nam się wydawać, że nie jest to mało, lecz w tym roku przedsiębiorstwo przemysłu kosmicznego otrzymało 25,4 mld USD.

Cięcie budżetu może na papierze wyglądać na nieznaczne, lecz w rzeczywistości mocno uderzy po kieszeni agencję, która wnioskowała o zwiększenie finansowania do niemal 27,2 mld USD. Dokument przyjęty przez komisję nie podaje dokładnego rozdzielenia kwoty na poszczególne działania, lecz wiadomo, że 7,74 miliardów dolarów zostanie przeznaczonych na programy eksploracyjne. Jest to więcej niż w tym roku, z czego NASA może być zadowolona. Senator Jerry Moran wyjaśnił, że udało się im ochronić największy priorytet NASA, jakim według niego jest powrót człowieka na Księżyc i zachowanie strategicznej przewagi w kosmosie.

Czarne chmury zgromadziły się nad misją Mars Sample Return, w ramach której próbki pobrane przez łazik Perseverance miałyby wrócić na Ziemię. W przyszłym roku NASA dostanie na ten cel więcej niż w 2023, lecz kongres zażyczył sobie od nich raportu z szacunkowymi wydatkami na ten program, jednak nie mogą one przekroczyć 5,3 miliarda dolarów. W przeciwnym razie program może zostać porzucony.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: spacenews.com