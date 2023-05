NASA wybrała. Wiemy, kto wybuduje księżycowy lądownik

Podstawowym celem misji Artemis jest ponownie wysłanie ludzi na Księżyc. Poza tym ma ona na celu założenie bazy na naturalnym satelicie Ziemi, aby sprawdzić technologie, które później miałyby być wykorzystane do tego samego, ale na Marsie. Misja realizowana jest przez NASA oraz firmy prywatne.

W ramach misji podjęta została ważna decyzja. Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej zdecydowała, kto wybuduje drugi lądownik księżycowy. Nie będzie to SpaceX, jak w przypadku pierwszego modelu.

NASA przyznała kontrakt warty 3,4 mld dolarów firmie Blue Origin, która należy do założyciela Amazona, czyli Jeffa Bezosa. Zbudowany przez nich księżycowy lądownik ma być wykorzystany w misji Artemis V, która — według planów — ma ruszyć w 2029 roku. Maszyna będzie miała za zadanie wysłać dwóch astronautów na biegun południowy Księżyca, gdzie przeprowadzą badania.

Honored to be on this journey with @NASA to land astronauts on the Moon — this time to stay. Together, we’ll be solving the boil-off problem and making LOX-LH2 a storable propellant combination, pushing forward the state of the art for all deep space missions. #Artemis… pic.twitter.com/Y0zDhnp1qX