NASA chwali się nowymi maszynami. Odegrają swoją rolę w misji Artemis

NASA zaprezentowała nowe pojazdy, które już w przyszłości staną się nieodłącznym elementem misji Artemis, choć ich rola będzie ograniczona.

Już teraz w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego można natrafić na nowe pojazdy, które ostatnio zaprezentowała NASA. Mowa tu o "Astrovanach" dostarczonych przez firmę Canoo Technologies. Chociaż ich nazwa sugeruje, że mogą zostać wykorzystane do wzniosłych celów na innych planetach, tak będą wypełniać o wiele bardziej przyziemne zadania.

NASA prezentuje Astrovany

Nie jest żadną tajemnicą, że NASA szykuje się do ponownego wysłania człowieka na Księżyc. Ostatnia tego typu misja odbyła się już ponad 50 lat temu. Pierwsza faza projektu Artemis została zapoczątkowana 16 listopada 2022 roku wraz ze startem rakiety Space Launch System i statku kosmicznego Orion. Była to misja bezzałogowa. Teraz czekamy na start drugiego etapu, który już zakłada obecność astronautów na pokładzie statku kosmicznego. Człowiek stopę na Księżycu postawi dopiero podczas trzeciego lotu.

Misja Artemis to jeden z najbardziej ambitnych projektów NASA ostatnich lat. Dlatego chcąc podkreślić jego wagę, zlecono zewnętrznej firmie Canoo Technologies stworzenie specjalnych vanów. Są one zeroemisyjne i jak podkreśla producent, są to wielofunkcyjne platformy ze zmaksymalizowaną przestrzenią użytkową. Według NASA trzy "Astrovany" wystarczą do przetransportowania czworo astronautów, niezbędnego personelu, sprzętu oraz skafandrów.

Nie mam wątpliwości, że każdy, kto zobaczy te nowe pojazdy, poczuje taką samą dumę, jaką mam z kolejnego załogowego przedsięwzięcia misji Artemis

– powiedział w specjalnym oświadczeniu Charlie Blackwell-Thompson, dyrektor startu Artemis w NASA.

Zobaczymy je w akcji dopiero przy okazji misji Artemis 2. Ta miała rozpocząć się jeszcze w tym roku, lecz wszystko wskazuje na to, że zostanie przeniesiona na początek 2024 roku.

Zobacz: Sensacja na Marsie, w roli głównej sprośne skojarzenie

Zobacz: Słońce zdziwiło naukowców. To pierwsze tak dokładne zdjęcia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NASA/Kim Shiflett

Źródło tekstu: NASA