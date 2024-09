Pierwszy prywatny spacer kosmiczny właśnie się odbył

Miliarder i inżynier zostali pierwszą nieprofesjonalną załogą, która wykonała jeden z najbardziej ryzykownych manewrów w kosmosie - spacer kosmiczny. Jeszcze całkiem niedawno pisaliśmy o tym, że milioner Jared Isaacman musiał uzbroić się nie lada w cierpliwość — jego płatny spacer w kosmosie został przesunięty. Ten przełomowy moment, właśnie się dokonał.

Jared Isaacman i Sarah Gillis wyszli ze statku kosmicznego SpaceX w odstępie około 15 minut. Zaczęli od godziny 11:52 czasu brytyjskiego, ubrani w specjalnie zaprojektowane kombinezony.

- powiedział Jared Isaacman po spacerze.

Miliarder Issacman sfinansował całą wyprawę w Kosmos. Wcześniej, tylko astronauci z rządowymi agencjami kosmicznymi wykonywali tego typu spacery kosmiczne. Dla osób prywatnych były jedynie marzeniem.

Cała wyprawa była transmitowana na żywo i pokazała, jak dwie osoby wyłaniają się z białej kapsuły Dragon i unoszą 435 mil (700 km) nad Ziemią. Miliarder wyszedł pierwszy i poruszając nogami oraz rękami testował najpierw swój skafander. Tego typu spacer wymagał zupełnie innego podejścia niż spacery z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Załoga była ubrana w specjalne skafandry, a kapsuła Dragon firmy SpaceX była całkowicie wystawiona na działanie przestrzeni kosmicznej.

To naprawdę ekscytujące i to kolejny dowód na to, że SpaceX nie boi się działać inaczej.