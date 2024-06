Wyjdą na kosmiczny spacer. Powód jest nietypowy

Astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej udadzą się na zaplanowany wcześniej spacer po kosmosie. Powód jest nietypowy.

Astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej regularnie udają się na spacery po kosmicznej przestrzeni. Zazwyczaj dzieje się to po to, aby coś naprawić, poprawić lub ulepszyć na zamieszkiwanym przez nich statku. Tym razem powód jest nieco inny, bardziej nietypowy.

Kosmiczny spacer w poszukiwaniu życia

Na 13 czerwca zaplanowany jest kolejny kosmiczny spacer, w którym weźmie udział dwóch astronautów — Tracy C. Dyson oraz Matt Dominick. Jednak tym razem nie będą nic naprawiać ani usprawniać, a przynajmniej nie tylko. Zamiast tego mają skupić się na zabieraniu próbek do analizy. Naukowcy liczą, że uda się znaleźć na zewnętrznej powierzchni ISS jakieś ślady życia.

Chociaż brzmi to niczym początek filmu z serii Obcy, to nie chodzi o nic tak strasznego. Próbki mają pomóc naukowcom w lepszym zrozumieniu zdolności mikroorganizmów do przetrwania i rozmnażania się w kosmosie. Jeśli na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej rzeczywiście uda się coś znaleźć, to może nam to pomóc w przyszłych podbojach wszechświata.

Dla Tracyego C. Dysona będzie to już czwarty kosmiczny spacer, chociaż na ISS przybył raptem w marcu tego roku na pokładzie statku Sojuz. Z kolei Matt Dominick po raz pierwszy wyjdzie w przestrzeń kosmiczną, a na stacji jest również od marca, chociaż trafił tam dzięki rakiecie SpaceX Crew Dragon i misji Crew-8.

Wydarzenie w całości będzie transmitowane na NASA+, na kanale telewizyjnym NASA, w oficjalnej aplikacji mobilnej, na stronie internetowej oraz na YouTubie. Transmisja rozpocznie się o godzinie 12:30 czasu polskiego, ale sam spacer ma ruszyć około 14:00. Całość zaplanowana jest aż na 6-7 godzin, więc będzie mnóstwo czasu, aby zobaczyć, jak radzą sobie astronauci.

