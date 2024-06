Szokujące odkrycie w kosmosie. Podręczniki pójdą do kosza?

Badanie amerykańskich uczonych jest związane z naszą najbliższą “kosmiczną okolicą”. Odkrycie dotyczy naszej Galaktyki Drogi Mlecznej i było możliwe do stwierdzenia dzięki sondzie kosmicznej Gaia, należącej do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Gaia zajmuje się mapowaniem ponad miliarda gwiazd w naszej galaktyce, ale także i poza nią. Śledzi ich ruch, jasność, temperaturę, a nawet skład. Jak donosi Science Daily, amerykański zespół skupił się tzw. “zmarszczkach” w naszej galaktyce, które powstają po tym, gdy dochodzi do zderzenia innych, tego typu obiektów, z Drogą Mleczną. Jednak te zmarszki nie zachowują się tak jak może nam się wydawać w pierwszej chwili

Ciekawy przypadek Drogi Mlecznej

W przypadku ludzi z wiekiem zmarszczki stają się bardziej wyraźnie. W przypadku Drogi Mlecznej jest jednak odwrotnie. Niczym filmowy Benjamin Button nasza galaktyka z upływem czasu staje się jakby mniej “pomarszczona”. Ale to nie wszystko. Bo to jak zmarszczki Drogi Mlecznej rozpraszają się w czasie może podpowiedzieć nam kiedy doszło do ostatniego dużego zderzenia z naszą galaktyką. Zdaniem amerykańskiego zespołu było to jednak miliardy lat później niż dotychczas myśleliśmy. Uczeni doszli do tego wniosku porównując swoje obserwacje kosmicznych zmarszczek z odpowiednimi symulacjami. Różnica to przynajmniej pięć miliardów mniej.

Proces powstawania zmarszczek przypomina trochę widok okręgów na wodzie. W przypadku kosmosu mówimy o miejscach, w których gwiazdy o nietypowych orbitach mogą zakłócać halo Drogi Mlecznej. Gdyby kolizja była później, zagęszczenie zmarszczek byłoby dużo większe, przez co stałyby się one mniej wyraźne. Podobnie jak większa liczba uderzeń o wodę wywoła więcej kumulujących się fal, przez co dla osoby obserwującej to z brzegu może to wyglądać już jako jeden okrąg.

Wcześniej jako winnego tych zmarszczek wskazywano zderzenie z galaktyką karłowatą Gaia Sausage/Enceladus, przez co do Drogi Mlecznej dołączyło co najmniej osiem gromad kulistych wraz z 50 miliardami mas słonecznych gwiazd, gazu i ciemnej materii. Amerykańscy naukowcy wskazują teraz jednak raczej na wydarzenie nazwane jako Virgo Radial Merger.

