Apokaliptyczne widowisko nad Nowym Jorkiem. NASA wyjaśnia

Nad Nowym Jorkiem zaobserwowano olbrzymią kulę ognia. Zjawisko uwieczniono na licznych nagraniach.

Większość z nas jest przyzwyczajona do widoku kul ognia i innych (mniej lub bardziej) naturalnych katastrof nawiedzających Nowy Jork za sprawą fascynacji, jaką miasto to cieszy się w Hollywood. Tym razem mieliśmy jednak okazję na żywo zobaczyć tajemnicze obiekty płonące w powietrzu nad amerykańską metropolią.

Kula ognia nad Nowym Jorkiem

Jak donosi NASA, meteor pojawił się na amerykańskim niebie we wtorek ok. 11:17 lokalnego czasu. Po raz pierwszy zaobserwowano go nad Nowym Jorkiem, skąd zmierzał z prędkością ponad 61 000 km/h w kierunku New Jersey.

Obiekt miał ok. 30 cm średnicy i spłonął w atmosferze. Samo zjawisko było jednak spektakularne. Kulę ognia dało się zobaczyć za dnia i to gołym okiem. Została także uchwycona na licznych nagraniach wideo.



Warto podkreślić, że nowojorski meteor nie stanowił żadnego zagrożenia dla Ziemi ani jej mieszkańców. Szacuje się, że każdego roku ok. 25 milionów obiektów kosmicznego pochodzenia wkracza w ziemską atmosferę, jednak większość z nich nigdy nie dociera nawet do powierzchni planety.

