Kosmiczna aukcja. Każdy może kupić meteoryt

Geoffrey Notkin, uznany specjalista do spraw meteorytów, któremu odnajdywanie skał z kosmosu sprawia przyjemność, postanowił wystawić część swojej kolekcji na sprzedaż. Ta odbędzie się w systemie aukcyjnym, więc każdy może kupić dla siebie cząstkę przestrzeni kosmicznej.

Dla jednych to zwykła mieszanina skał i metali, dla innych prawdziwa pasja. Geoffrey Notkin zafascynował się meteorytami, mając zaledwie siedem lat, gdy został zabrany do Geologicznego Muzeum w Londynie. Jeszcze jako młodzieniec powiedział sobie, że w przyszłości będzie posiadał taki na własność. Chyba możemy przyznać, że udało mu się spełnić to marzenie. Teraz postanowił podzielić się swoją kolekcją z innymi pasjonatami.

Ponad 100 meteorytów do zgarnięcia

Już dzisiaj 22 lipca zakończy się dość niecodzienna aukcja. Do licytacji wystawiono 142 przedmioty z prywatnej kolekcji Geoffreya Notkina, który przemierzył sześć kontynentów w poszukiwaniu meteorytów. To właśnie skały z kosmosu stanowią lwią część wspomnianej licytacji. Każdy może zatem sprawić sobie obiekt pochodzący spoza Ziemi.

Wśród przedmiotów oddanych do licytacji znajduje się mnóstwo ciekawych pozycji. Przykładowo, dostępny jest meteoryt składający się głównie z żelaza, który został znaleziony na terenie Ameryki Południowej. Według szacunków ekspertów spadł on na powierzchnię Ziemi około 5 tysięcy lat temu.

Aukcja zakończy się już dzisiaj o godzinie 20:00 czasu polskiego. Przedmioty dostępne w licytacji można sprawdzić w specjalnym katalogu. Ten z kolei dostępny jest pod tym linkiem.

