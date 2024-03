Sensacja na Marsie. Sekret był tuż pod nosem

Naukowcom odkryli nowy, gigantyczny wulkan na powierzchni Marsa. Nowo zidentyfikowana struktura może skrywać ślady życia.

Czasem najtrudniej znaleźć to, co cały czas mamy przed swoimi oczami. Tak w każdym razie można skwitować nowe odkrycie naukowców, którym udało się zidentyfikować olbrzymi wulkan na powierzchni Marsa. Choć znajduje się on w bardzo dobrze udokumentowanej części planety, ze względu na liczne ślady erozji eksperci potrzebowali kilkudziesięciu lat, by jednoznacznie ustalić, na co tak właściwie patrzą.

Nowy wulkan odkryty na Marsie

"Nowy" wulkan znajduje się na styku dwóch kanionów: Noctis Labyrinthus i Valles Marineris. Marineris ok. 450 km średnicy i 9022 km wysokości. Powstał prawdopodobnie na wczesnym etapie "życia" planety, jednak naukowcom nie udało się na tym etapie ustalić, jak wczesnym. Wiemy natomiast, że na jego powierzchni widać ślady stosunkowo niedawnych erupcji. Niewykluczone, że nowo odkryty wulkan nadal pozostaje aktywny.

Źródło: Background image: NASA/USGS Mars globe. Geologic interpretation and annotations by Pascal Lee and Sourabh Shubham 2024

Zdaniem naukowców zidentyfikowany właśnie wulkan jest idealnym kandydatem na miejsce kolejnej misji badawczej. Jego skomplikowana struktura być skarbnicą wiedzy na temat geologicznej historii Czerwonej Planety. Co więcej, spekuluje się, że pod powierzchnią nadal mogą skrywać się pozostałości lodowca, co byłoby cennym odkryciem z perspektywy przyszłej misji załogowej.

Źródło: Background images: NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) Context Camera (CTX) mosaic and Mars Global Surveyor (MGS) Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA) digital elevation model. Geologic interpretation & annotations by Pascal Lee & Sourabh Shubham 2024

Część głosów wskazuje nawet, że stary, potencjalnie nadal aktywny wulkan może być idealnym miejscem na poszukiwanie śladów życia. Tak czy inaczej nowe odkrycie z pewnością jest jednym z ważniejszych zwrotów w historii badań Marsa, jaki mogliśmy w ostatnim czasie obserwować.

Źródło zdjęć: Shutterstock, SETI

Źródło tekstu: Space.com