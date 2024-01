Na Marsie padł rekord. Zaważył jeden metr

Pod koniec grudnia na Marsie padł nowy rekord. Jego autorem jest niewielki dron Ingenuity, który jest częścią łazika Perseverance.

W lutym 2021 roku na powierzchni Marsia wylądował łazik Perseverance. Na jego wyposażeniu znajduje się niewielki dron o nazwie Ingenuity, który wykonuje systematyczne przeloty nad powierzchnią Czerwonej Planety. Pod koniec grudnia 2023 pobił jeden ze swoich rekordów.

Rekord na Marsie

Dokładnie 20 grudnia 2023 roku dron Ingenuity wykonał jeden ze swoich lotów. W jego trakcie pokonał dystans 705 metrów. Jest to nowy rekord, ponieważ wcześniej dron przeleciał najwięcej 704 metry. Różnica nie jest wielka, ale jednak jest to najlepszy wynik z dotychczasowych.

Co ciekawe, w trakcie tego samego loty Ingenuity rozpędził się do prędkości 36 km/h, czym z kolei wyrównał swój rekord w tej kategorii. Zatem był to szczególnie wyjątkowy przelot nad powierzchnią czwartej planety naszego układu słonecznego.

W sumie, w trakcie 70 lotów, Ingenuity pokonał dystans około 17,7 km. Dla porównania łazik Perseverance przejechał na Marsie już 23,7 km, więc wypada trochę lepiej od swojego małego kolegi. Jednak rekord wciąż należy do łazika Opportunity, który działał od stycznia 2004 do czerwca 2018 roku i w tym czasie pokonał aż 45,16 km.

Źródło zdjęć: NASA/JPL-Caltech

Źródło tekstu: Space.com