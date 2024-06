Łazik Perseverance narysował marsjańskiego penisa

Na Marsie od kilku lat przebywa Łazik Perseverance, który swoją pracą toruje drogę ludzkości do podboju Czerwonej Planety. Wkład łazika w tej misji jest bardzo duży, a jego najnowsza przygoda wpisała się w tradycje rysowania tajemniczych znaków.

Perseverance, łazik badawczy NASA, od ponad trzech lat pilnie bada strukturę Marsa i dostarcza naukowcom olbrzymie ilości danych, które pomagają poznać historię czwartej planety od Słońca. Łazik marsjański przemierza Czerwoną Planetę, rejestrując wszystko co zobaczy, dokonuje pomiarów, pobiera próbki, szukając śladów życia na Marsie. Jak dostrzegli koledzy z serwisu Gizmodo, łazikowi nie brakuje poczucia humoru.

Intencjonalne działanie czy czysty przypadek?

W trakcie pokonywania długiej trasy, trwającej od 21 stycznia do 11 czerwca, w drodze do krateru Jezero w poszukiwaniu złóż węglanu i oliwiniu, łazik trafił na utrudnienia w postaci gęsto wyścielonego ostrymi głazami terenu i z pomocą automatycznej nawigacji obrał skrót, kierując się drogą wyznaczoną przez koryto starożytnej rzeki - tak przynajmniej uważa NASA. Na końcu obranej drogi łazik dotarł do punktu Bright Angel.

Jak zauważyła, redaktorka Gizmodo zmieniona trasa, którą przebył łazik Perseverance przybrała kształt przypominający męskie przyrodzenie. Spostrzeżenie redaktor szybko znalazło odpowiedź w komentarzach, gdzie jeden z użytkowników stwierdził, że ktoś kogo penis wygląda właśnie tak, powinien szybko zgłosić się do lekarza. Poniżej mapa podróży łazika - każdy sam może ocenić co widzi.

Intrygujące odkrycie podczas podróży fallicznym szlakiem

Zapominając o żartach imputowanych przez Gizmodo wróćmy do pracy łazika Perseverance. Łazik NASA zmierzył się z bardzo trudnym terenem - Mount Washburn, na którym naukowcy dostrzegli wcześniej na widziane na Marsie skały. Najciekawszy głaz nazwany Atoko Point, mierzy 45 cm szerokości i 35 cm wysokości, wyróżnił się jasną barwą i składem mineralnym: piroksen i skalenia.

Niektórzy naukowcy NASA podejrzewają, że głaz ten mógł powstać w wyniku działania magmy. Inni z kolei spekulują, że głaz ten trafił w swoje aktualne miejsce z prądem rzek, które płynęły po Marsie miliony lat temu.

