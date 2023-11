Sam zbudujesz marsjańskiego łazika. To proste

Co rusz naukowcy wysyłają zaawansowaną technologię w kosmos. A co, jakbyś mógł stworzyć taką w zaciszu własnego warsztatu? Już wkrótce dostaniesz taką możliwość.

Jeżeli na Marsie można znaleźć ślady życia, to z pewnością łazik Perseverance jest najlepiej przystosowany do ich odnalezienia spośród wszystkich maszyn dotychczas wysłanych na Czerwoną Planetę. Pojazd został wystrzelony pod koniec lipca 2020 roku i dotarł na miejsce na początku następnego roku. Wszystko to odbyło się w ramach misji MARS 2020. A co jeśli powiem, że teraz każdy będzie mógł złożyć własnego łazika Perseverance?

Stwórz własnego marsjańskiego łazika

Firma Geek Club wraz z zespołem CircuitMess i błogosławieństwem NASA postanowili stworzyć miniaturową wersję łazika Perseverance, która dotrze do każdego klienta w częściach, by można było samodzielnie złożyć pojazd. W celu sfinansowania projektu założyli zbiórkę na Kickstarterze, w której prosili o wsparcie. Celem akcji było zebranie 83 tysięcy złotych. Tymczasem zainteresowanie musiało przerosnąć najśmielsze oczekiwania twórców, gdyż aktualnie wpłacono ponad 1,8 mln złotych.



Perseverance zaprojektowany przez Geek Club i CircuitMess nie będzie zwykłą figurką, którą będzie można sobie postawić na szafce. Projekt jest o wiele bardziej ambitny. Twórcy planują stworzyć zestaw napędzany sztuczną inteligencją, którym będzie można sterować za pomocą bezprzewodowego kontrolera. Bardziej zaawansowani użytkownicy ucieszą się na wieść, że pojazd będzie w pełni programowalny (C++, Python, CircuitBlocks) i będą mogli samodzielnie napisać i wgrać program zachowań.



Sam łazik to jednak nie wszystko, co klienci dostaną w zestawie. Twórcy stworzą specjalny zegarek Artemis, utrzymany w stylistyce kombinezonów, które astronauci przywdzieją podczas misji kosmicznych. Ponadto można dostać zasilany energią słoneczną model sondy Juno, sondę Voyager do samodzielnego złożenia oraz model wahadłowca Discovery.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie samej zbiórki.

