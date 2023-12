Pierwszy kosmodrom Zachodniej Europy jest już gotowy. Start już w 2024

Kosmodrom SaxaVord jest w końcu gotowy na pierwsze misje kosmiczne. Według zapowiedzi pierwsza rakieta zostanie wystrzelona z Wysp Szetlandzkich w okolicach lata 2024 roku.

Jakiś czas temu pisaliśmy o dość nietypowym zderzeniu epok, które miało miejsce na Wyspach Szetlandzkich. Podczas postępujących tam prac nad rozbudową kosmodromu SaxaVord wykopano artefakty pochodzące z epoki brązu. Teraz obiekt został w końcu ukończony i czeka na pierwsze misje kosmiczne.

Pierwszy wertykalny kosmodrom w Europie

To nie jest tak, że państwa europejskie nie posiadają własnych kosmodromów, jednak niekoniecznie znajdują się one w zachodniej części Starego Kontynentu. Misje Europejskiej Agencji Kosmicznej realizowane są najczęściej z kosmodromu znajdującego się w Gujanie Francuskiej. Z kolei Rosjanie korzystają z nowego obiektu Wostocznyj, znajdującego się po azjatyckiej stronie państwa, a wcześniej z kazachskiego Bajkonura lub kosmodromu Plesieck, będącego najbardziej wysuniętym na północ tego typu obiektem.

Port kosmiczny SaxaVord na Szetlandach u północnego wybrzeża Szkocji oficjalnie stał się pierwszym w Europie Zachodniej licencjonowanym kosmodromem zdolnym do pionowego wystrzeliwania rakiet. Urząd Lotnictwa Cywilnego Wielkiej Brytanii wydał już oficjalną licencję, która umożliwi wystrzeliwanie rakiet z portu już od 2024 roku. Data startu pierwszej rakiety nie została jeszcze podana, lecz nieoficjalnie mówi się o lecie 2024 roku. Licencja zezwala na 30 operacji kosmicznych rocznie.

Nie jest to jednak ostatnie słowo Wielkiej Brytanii. Na licencję nadal czeka port kosmiczny Sutherland w północnej części Szkocji. Dodając do tego Newquay z Cornwall wychodzi na to, że Zjednoczone Królestwo staje się największym kosmicznym hubem w Europie.

Źródło zdjęć: SaxaVord

Źródło tekstu: Space.com