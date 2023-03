Sensacja na niebie. Przerażeni ludzie sądzili, że to obcy (zdjęcia)

Na nocnym niebie można zauważyć dwa niezwykle jasne obiekty obok siebie. Niektórzy mogli pomyśleć, że rozpoczęła się inwazja obcych. To jednak po prostu niezwykłą koniunkcja planet.

Jak podaje portal TMJ4, zarówno do nich, jak i do innych mediów dzwonili przestraszeni ludzie, którzy zauważyli dwa jasne i podejrzanie blisko siebie obiekty na niebie. Ich dodatkowe obawy wzbudził fakt, że wspomniane "niezidentyfikowane obiekty" w ogóle się nie poruszały. Nie jest to jednak żadna inwazja, lecz koniunkcja dwóch planet.

Wenus i Jowisz w bliskiej odległości na niebie

W ciągu ostatnich kilku dni w bardzo bliskiej odległości od siebie na niebie znalazły się dwie planety Układu Słonecznego. Mowa tu o Wenus i Jowiszu. Jest to jedynie pozorne zjawisko, bo w rzeczywistości dzielą je setki milionów kilometrów. Jaśniejszym punktem na niebie jest Wenus ze względu na to, że jej chmury odbijają aż 67% światła słonecznego. Nie można pominąć też faktu, że jest też po prostu bliżej (około 204 milionów kilometrów od Ziemi).

Tymczasem chmury Jowisza odbijają około 54% światła słonecznego, a sama planeta znajduje się sporo dalej, bo aż 863 miliony kilometrów od Ziemi. Wspomniane planety są blisko siebie już od kilku dni, jednak to wczoraj koniunkcja robiła największe wrażenie. Jeżeli przegapiliście zjawisko to o ile pozwolą na to warunki, dzisiaj również będzie można zobaczyć Jowisz i Wenus w bardzo bliskiej od siebie odległości.

