Sensacja na Jowiszu. Chodzi o tajemniczą kropkę

Amerykańska sonda Juno została wystrzelona w 2011 roku, by stać się sztucznym satelitą Jowisza i tym samym poszerzyć wiedzę człowieka na temat pochodzenia i ewolucji największej planety Układu Słonecznego.

W ostatnich dniach stała się jednak wyjątkowo medialna, a to za sprawą wykonanej fotografii. Zdjęcie nie jest co prawda nowe, pochodzi z marca ubiegłego roku, ale pierwszy raz trafiło do mediów społecznościowych.

Od razu też przykuło uwagę widzów tajemniczą czarną kropką, która widoczna jest na tle gazowego olbrzyma. Tradycyjnie pojawiły się przy tym liczne teorie spiskowe, a niektórzy użytkownicy serwisu Twitter/X spekulowali nawet, że widzimy tu element infrastruktury Obcych.

Cóż, prawda okazuje się zdecydowanie mniej sensacyjna, choć w zamian daje dobry pogląd na rozmiary samego Jowisza. Mianowicie tym, co udało się Juno zarejestrować, jest Amaltea, czyli największy spośród wewnętrznych księżyców giganta.

Jak dodaje NASA, zdjęcie zostało wykonane podczas 59. bliskiego przejścia Juno na wysokości około 265 tys. km nad chmurami. Przetworzeniem surowych danych w celu poprawy jakości zajął się Gerald Eichstädt, niemiecki naukowiec współpracujący z agencją.

Hi there, mini-moon: Our #JunoMission recently caught a glimpse of the relatively tiny moon Amalthea above Jupiter's cloud tops. https://t.co/LURmWA41TK pic.twitter.com/UxlsKfI8sG