Ogromny huragan na Jowiszu się zmienia. Nie wiadomo czemu

Wielka Czerwona Plama na Jowiszu właśnie stała się jeszcze bardziej zagadkowa. Ogromny antycyklon, który utrzymuje się na powierzchni od kilkuset lat, dzięki obserwacji za pomocą Kosmicznego Teleskopu Hubble’a pokazał nową informację na swój temat.

Antycyklon, którym jest Wielka Czerwona Plama jest tak wielki, że można ją obserwować z Ziemi za pomocą amatorskich teleskopów. Najnowsze obserwacje, które obejmują materiał zebrany z 90 dni, od grudnia 2023 do marca 2024 wskazują, że obiekt ten nie jest tak stabilny jak nam się wydawało. Najnowsze dane opisywane przez portal Science Daily, pokazują bowiem, że porusza się on jak… galaretka.

Jowisz się stresuje?

W materiale filmowym, który powstał z połączonych zdjęć Plamy, widać jak obiekt ten zmienia swój kształt niczym piłka antystresowa lub galaretka – jest bardziej lub mniej ściśnięty w zależności od tempa poruszania – wykazują badania opracowane przez zespół z NASA Goddard Space Flight Center. Jak podkreślają naukowcy, obecnie nie ma na to żadnych wyjaśnień hydrodynamicznych.

Samo odkrycie jest jednak o tyle ważne, że zrozumienie stojących za nim mechanizmów może pomóc także w zrozumieniu huraganów na Ziemi. Jest to niezwykle aktualne chociażby w kontekście szalejącego właśnie w USA huraganu Milton czy poprzedzającego go Helene. Warto też dodać, że sama Wielka Czerwona Plama w ostatnim czasie zdaje się kurczyć. Badacze przewidują, że będzie to trwać do czasu, gdy antycyklon przybierze bardziej stabilny, mniej wydłużony kształt.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Beyond Space

Źródło tekstu: Science Daily