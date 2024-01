Japonia pokazuje zdjęcia. Tak skończył ich lądownik

Japonia wysłała na Księżyc swój lądownik. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem a teraz JAXA pokazała zdjęcia z miejsca lądowania.

Jeszcze na początku września 2023 roku Japonia wystrzeliła swój księżycowy lądownik SLIM. Japońska Agencja Kosmiczna zaplanowała całe przedsięwzięcie w taki sposób, by lot wymagał jak najmniejszego nakładu energii. Dlatego też lądownik dopiero w grudniu dotarł na orbitę wokół Księżyca, a w styczniu przystąpił do lądowania. Nie wszystko poszło po ich myśli. Teraz JAXA udostępniła zdjęcia z miejsca lądowania.

JAXA udostępnia zdjęcia z miejsca lądowania

Japońska Agencja Kosmiczna opublikowała zdjęcia z miejsce lądowania. Te zostały wykonane przez łazik LEV-2, wyrzucony na powierzchnię Księżyca tuż przed lądowaniem. Fotografia potwierdza to, co już wcześniej zmierzono telemetrycznie. Smart Lander for Investigating Moon spadł odwrotnie niż powinien, w związku z czym panele słoneczne nie są w stanie pracować prawidłowo.

Wszystko wskazuje na to, że jest to również koniec misji lądownika, gdyż agencja postanowiła wyłączyć zasilanie, gdy stan naładowania akumulatora pokładowego wynosił 12%. Próba ponownego uruchomienia zostanie podjęta, gdy światło słoneczne będzie padać bezpośrednio na panele. Teoretycznie nie wszystko jeszcze zostało stracone, choć szanse na uratowanie misji wydają się być znikome.

Przypomnijmy, że do takiego finału doszło, gdyż około 50 metrów przed lądowaniem SLIM stracił dyszę jednego z silników. Doprowadziło to do tego, że maszyna utraciła możliwość dokładnego manewrowania.

Źródło zdjęć: JAXA

Źródło tekstu: JAXA