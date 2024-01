Duża asteroida przeleci tuż obok Ziemi. Czy jest się czego bać?

Asteroida o średnicy blisko 30 m minie Ziemię w odległości mniejszej niż wynosi nasz średni dystans do Księżyca. Gdyby uderzyła w powierzchnię planety, mogłaby wyrządzić poważne szkody.

Już w najbliższych dniach do Ziemi zbliży się asteroida 2024 BJ. To stosunkowo duże ciało niebieskie o średnicy szacowanej na 16-37 metrów. Zostało ono po raz pierwszy zaobserwowane 17 stycznia 2024 roku, a już za kilka dni, tj. 27. stycznia 2024 roku, przeleci obok Ziemi w bardzo bliskiej odległości.

2024 BJ - duża asteroida przeleci tuż obok Ziemi

Jak blisko? Według szacunków zbliży się na dystans ok. 354 000 km, co stanowi ok. 92 procent naszej średniej odległości do Księżyca. Dość powiedzieć, że w skali astronomicznej jest to bardzo mało.

Na całe szczęście nie ma ryzyka, że 2024 BJ uderzy w Ziemię. I bardzo dobrze, bo asteroida tych rozmiarów mogłaby wywołać gigantyczne szkody, gdyby uderzyła w zaludniony obszar planety. Dla porównania, asteroida, która w 2013 roku spadła w okolicach Czelabińska miała mniej więcej 20 m średnicy i eksplodowała z dziesięciokrotnie większą mocą niż bomba atomowa zrzucona na Hiroszimę. W incydencie rannych zostało 1400 osób. Można podejrzewać, że w tym przypadku bilans szkód wyglądałby podobnie.

Jedno z wielu zagrożeń

Jest to oczywiście dość niepokojące, biorąc pod uwagę, że choć w przypadku 2024 BJ ryzyka kolizji nie było, tak jest to jedna z wielu asteroid, które przelatują tuż obok naszej planety i zostają odkryte dopiero w ostatniej chwili (albo wcale). Tylko w 2023 roku zidentyfikowano 113 tego typu obiektów, a w samym styczniu 2024 mamy już na koncie 9 podobnych detekcji.

Ba, jeden z tych 9 obiektów, 2024 BX1, uderzył w naszą planetę. Na całe szczęście mówimy tu o niewielkiej asteroidzie o średnicy raptem 1 m, która niemal w całości spłonęła w ziemskiej atmosferze.

Jest natomiast w tym wszystkim jasna strona. Jako że z wykrywaniem tego typu niewielkich obiektów radzimy sobie coraz lepiej, jeśli w przyszłości jakikolwiek asteroida rzeczywiście miałby nam zagrozić, prawdopodobnie będziemy o tym wiedzieli odpowiednio wcześniej.

Zobacz: NASA rzuciła liczbę. Spróbuj ją sobie wyobrazić

Zobacz: Asteroida mknie ku Ziemi. Jest większa niż wieża Eiffla

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: The Virtual Telescope Project 2.0, Kosmonauta.net, Space.com, oprac. własne