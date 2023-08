Dziwne zachowanie Marsa. Naukowcy rozkładają ręce

Naukowcy, korzystając z danych zebranych przez lądownik InSight, dokonali odkrycia dotyczącego niecodziennego zachowania Marsa. Wszystko wskazuje na to, że planeta przyspiesza, a dzień staje się tam krótszy.

26 listopada 2018 roku na powierzchni Marsa wylądował bezzałogowy lądownik InSight. Pozwolił on naukowcom zajrzeć do wnętrza Czerwonej Planety dzięki wielu przydatnym instrumentom. Jednym z nich jest RISE (Rotation and Interior Structure Experiment), który pomógł zebrać dane dotyczące tempa rotacji Marsa. Okazało się, że planeta stale przyspiesza.

Mars kręci się coraz szybciej a dni stają się krótsze

Dane dostarczone przez lądownik InSight umożliwiły naukowcom wykonanie stosownych wyliczeń. Okazuje się, że rotacja Marsa jest stale coraz szybsza, a co za tym idzie, dzień staje się tam coraz krótszy. Mówimy tutaj o wartościach niezauważalnych dla człowieka, gdyż każdego roku marsjańska doba jest krótsza o 0,76 milisekundy. Przypomnijmy, że sol, czyli marsjański dzień trwa 24 godziny i 37 minut.

Naukowcy nie mają pewności, co jest przyczyną tak nietypowego zjawiska. Jednak dzięki innym danym zebranym przez InSight wiemy, że jądro Marsa nie ma kształtu idealnej kuli, lecz jest nieregularne, co zespół naukowców prowadzony przez Sebastiena Le Maistre opisuje jako "wewnętrzne anomalie masy". Sam rdzeń planety składa się z płynnego żelaza z wysokim udziałem tlenu i siarki.

To właśnie nieregularny kształt jądra i jego całkowicie płynna budowa może wpływać na tempo rotacji planety, choć wymieniono również inne możliwe przyczyny, takie jak gromadzenie się lodu w czapach polarnych.

Lądownik InSight zakończył swoją misję na Marsie 21 grudnia 2022 roku. Po silnej burzy piaskowej, która pokryła kurzem i piaskiem panele urządzenia, te nie był w stanie już dostarczyć wystarczającej ilości energii, by podtrzymać pracę maszyny.

Źródło zdjęć: NASA/JPL-Caltech

Źródło tekstu: Nature, Space.com