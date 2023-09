Indie nie wciskają hamulca. Wysłali kolejną sondę

W połowie lipca byliśmy świadkami tego, jak rakieta Launch Vechicle Mark III wyniosła w przestrzeń kosmiczną lądownik Vikram w ramach misji Chandraayan-3. Ten po ponad miesiącu dokonał udanego lądowania w okolicach południowego bieguna Srebrnego Globu. Tym samym są czwartym krajem, któremu udało się umieścić własną maszynę na powierzchni Księżyca. Wcześniej udało się to tylko Stanom Zjednoczonymi, Chinom i Związkowi Radzieckiemu.

Wszystko wskazuje na to, że Indie nie zamierzają poprzestać na Księżycu. W kręgu ich zainteresowań znalazło się również Słońce. ISRO poinformowało, że w sobotę 2 września o godzinie 8:20 czasu polskiego udało im się wystrzelić sondę Aditya-L1. Odbyło się to z Centrum Kosmicznego Satish Dhawan z wykorzystaniem systemu nośnego Polar Satelite Launch Vehicle.

Aditya-L1 started generating the power.

The solar panels are deployed.



