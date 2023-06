Ziemia ma drugi Księżyc? Wyjaśniamy

Naukowcy odkryli obiekt, który od ponad 2000 lat towarzyszy Ziemi. Nazwali go fałszywym Księżycem.

Chociaż kosmiczny kamień, oznaczony jako 2023 FW13, podąża za Ziemią mniej więcej od 100 roku przed narodzinami Chrystusa, to dopiero teraz został odkryty przez naukowców. Został określony mianem fałszywego Księżyca.

Fałszywy Księżyc Ziemi

Co ciekawe, chociaż można odnieść wrażenie, że obiekt podąża za Ziemią, to tak naprawdę orbituje wokół Słońca. Po prostu ma to samo tempo i podobną ścieżkę co nasza planeta i dlatego można odnieść wrażenie, że w pewien sposób nas śledzi. Właśnie z tego powodu naukowcy nazwali go fałszywym Księżycem, bo chociaż podąża za Ziemią, to dzieje się to przypadkowo.

Ziemia zasadniczo nie odgrywa żadnej roli w ruchu asteroidy. Obiekt w żaden sposób nie jest związany z Ziemią inaczej niż przez przypadek.

- powiedział Alan Harris ze Space Science Institute.

Fałszywy Księżyc jest wyjątkowy właśnie z powodu czasu, od jakiego towarzyszy naszej planecie. Naukowcy obliczyli, że dzieje się tak od ponad 2000 lat, mniej więcej od 100 roku p.n.e., czyli w czasach narodzin Juliusza Cezara.

Asteroida ma około 20 metrów długości i w najbliższym punkcie znajduje się w odległości mniej więcej 9 mln km od Ziemi. Dla porównania nasz prawdziwy Księżyc znajduje się w odległości około 238,8 tys. km.

