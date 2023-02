ESA rzuca wyzwanie. Najlepszy pomysł poleci w kosmos

Europejska Agencja Kosmiczna rozpoczęła konkurs na design skafandra. Najlepszy pomysł może zostać wcielony w życie i w przyszłości europejscy astronauci będą w nich latać na Międzynarodową Stację Kosmiczną, Księżyc a może nawet i Marsa.

Do tej pory Europejska Agencja Kosmiczna nie posiadała własnych skafandrów kosmicznych. Ich astronauci korzystali z modeli produkowanych przez NASA lub Roskosmos, w zależności od tego, którą rakietą akurat lecieli. Jednak teraz ESA chce się w pewnym stopniu usamodzielnić, stąd też pomysł wyprodukowania własnego ekwipunku. Agencja rozpoczęła też konkurs na najlepszy design.

ESA stworzy własne skafandry kosmiczne

ESA rozpoczęła konkurs na najlepszy projekt skafandra kosmicznego. Minie jeszcze co najmniej kilka lat zanim Europejska Agencja Kosmiczna stworzy odpowiednie kombinezony, więc póki co osoby chcące wziąć udział w zabawie nie muszą przejmować się szczegółami technicznymi. Jednak już teraz pojawiło się kilka wytycznych, bez których projekt nie będzie nawet rozważany.

ESA informuje, że każdy projekt musi zawierać plecak z miejscem na systemy podtrzymywania życia. Nie wolno też zapomnieć o o hełmie ze strukturą umożliwiającą widzenie w różnych warunkach oświetleniowych. Kolejnym wymogiem jest, by skafander był gruby, ze względu na to, że zastosowanych zostanie co najmniej siedem warstw różnych materiałów.

Wszystkie zgłoszenia powinny zawierać projekt w formacie A3 wraz z opisem do 400 słów, w jaki sposób przedstawiony design odzwierciedla kulturę Europy. Wszystkie pomysły zostaną ocenione przez bezstronne jury, które weźmie pod uwagę takie czynniki jak:

Reprezentacja tożsamości europejskiej - zarówno wizualna, jak i w towarzyszącym tekście

Kreatywność, lecz również realizm

Jakość wizualna projektu

Innowacyjność i inspirujący design

Aplikować do udziału w konkursie można przez specjalną stronę ESA do 28 lutego. Warto pamiętać, że dana osoba może złożyć tylko jedno podanie z projektem.

