Elon Musk zdradził sekret. Chodzi o Starshipa

Starship, najpotężniejsza do tej pory rakieta nośna przejdzie kolejne testy. Elon Musk zdradził, kiedy możemy spodziewać się ponownej próby wystrzelenia maszyny.

W kwietniu wszystkie oczy były skierowane na Elona Muska i jego nową rakietę, która po raz pierwszy miała wznieść się w powietrze. 20 kwietnia podjęto próbę, która zakończyła się sukcesem, choć do ideału trochę brakowało. Zrealizowano główny cel i zarazem plan minimum, czyli Starship zdołał się oderwać od powierzchni Ziemi. Jego lot trwał jednak dużo krócej, niż zakładano. Po trzech minutach i trzydziestu sekundach pojawiły się problemy techniczne.

Ponowny start Starshipa już za 6-8 tygodnii?

Elon Musk został zapytany na Twitterze o ponowny test rakiety Starship. Miliarder zapowiedział, że odbędzie się to w ciągu najbliższych 6 do 8 tygodni, co jest raczej ambitnym planem, biorąc pod uwagę fakt, jakie zniszczenia wywołała pierwsza próba. Uszkodzona została, chociażby platforma startowa, która tym razem ma zostać wzmocniona poprzez zainstalowanie stalowej płyty chłodzonej strumieniem wody. Ma ona znajdować się pod mocowaniem.

Tak szybki start to nie tylko problemy techniczne, lecz również regulacyjne. Pierwsza próba lotu Starshipa narobiła wielkich szkód. Kawałki betonu zostały porozrzucane po bardzo dużej powierzchni terenu oraz pojawiły się doniesienia o licznych małych pożarach okolicznych zarośli. Swoje zastrzeżenia zgłosili również mieszkańcy pobliskiego Port Isabel, których po starcie uderzyła duża chmura kurzu.

Warto wspomnieć również o tym, że od powodzenia nadchodzącego testu Starshipa może zależeć przyszłość misji Artemis III. To właśnie rakieta Elona Muska ma dostarczyć astronautów na powierzchnię Księżyca. Jeżeli testy się przedłużą, może dojść do opóźnienia wyprawy na Srebrny Glob.

