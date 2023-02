Odnaleziono drugą Ziemię. Kryła się tuż pod naszym nosem

Naukowcy z Max Planck Institute for Astronomy odkryli właśnie planetę o właściwościach bardzo zbliżonych do Ziemi. Znajduje się zaledwie 31 lat świetlnych od nas.

W swoich badaniach, astronomowie często zwracają szczególną uwagę na planety, na których potencjalnie mogą występować warunki do powstania życia, co oznacza, że w wielu aspektach muszą przypominać Ziemię. Ostatnio odkryto jedną z takich planet, która znajduje się niedaleko nas. Mowa tu o Wolf 1069 b, od której dzieli nas 31 lat świetlnych. Pomimo tego, że w skali kosmosu jest to zaledwie rzut beretem, planeta i tak pozostaje poza naszym zasięgiem.

Znaleziono planetę podobną do Ziemi

Diana Kossakowski i jej zespół z Max Planck Institute for Astronomy odkryli planetę krążącą wokół Wolf 1069, czerwonego karła znajdującego się w gwiazdozbiorze Łabędzia. Ezgoplanetę Wolf 1069 b wykryto poprzez obserwację okresowych zmian widma gwiazdy tzw. metodę pomiarów prędkości radialnych.

Jedną z najważniejszych cech egzoplanety jest jej masa, która wynosi 1,3 masy Ziemi. Wolf 1069 b okrąża swoją gwiazdę w czasie 15,6 dnia w odległości równej jednej piętnastej odległości między Ziemią a Słońcem. Można byłoby pomyśleć, że tak mała odległość skutecznie uniemożliwi tam wystąpienie warunków dogodnych do powstania życia. Jednak należy wziąć pod uwagę, że gwiazda Wolf 1069 jest o wiele mniejsza i chłodniejsza od Słońca. Wolf 1069 b otrzymuje zaledwie około 65 procent promieniowania, które Ziemia otrzymuje od Słońca.

An exoplanet that could host life 😲 Astronomers @mpi_astro find rare Earth-mass rocky planet suitable for the search for signs of life. https://t.co/v3EALqUhTF #exoplanet #reddwarf #Wolf1069b pic.twitter.com/aHpDplQuDD — Max Planck Society (@maxplanckpress) February 3, 2023

Jeżeli chodzi o temperatury, to tutaj również wygląda to obiecująco. Egzoplaneta stale jest zwrócona tylko jedną półkulą w stronę gwiazdy. W przypadku gdyby Wolf 1069 b posiadała atmosferę, temperatura na dziennej stronie powinna sięgać 13 stopni Celsjusza. Jeżeli jej nie posiada, wynosiłoby to około -23 stopni Celsjusza.

