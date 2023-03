Szalony plan Chińczyków. Wyślą statek na lecącą asteroidę

Już od jakiegoś czasu Chińczycy noszą się z zamiarem wysłania statku kosmicznego, by pobrał próbki do badań z lecącej asteroidy. Teraz wybrali już swój cel.

Chińskiej Narodowej Administracji Kosmicznej udało się przekonać tamtejszy rząd do zatwierdzenia planu wysłania zrobotyzowanego statku kosmicznego na lecącą asteroidę w celu pobrania próbek do badań. Wybrano już nawet cel, który znajduje się niedaleko Ziemi.

Chińczycy wyślą statek na lecącą asteroidę

Chińczycy planują wysłać zrobotyzowany statek kosmiczny w ramach misji Tianwen 2 na odkrytą w 2016 roku asteroidę 2016 HO 3 . Jej średnica szacowana jest na 40-100 metrów, a sama planetoida przelatuje na tyle blisko Ziemi, że została uznana za quasi-satelitę, czyli obiekt pozostający w pobliżu większego ciała niebieskiego (w tym przypadku Ziemi) i koorbituje wokół tego samego obiektu centralnego (w tym przypadku Słońca), lecz nie jest z nim związany grawitacyjnie.

Jak podaje China Daily, duża rakieta nośna zostanie wykorzystania do wysłania statku kosmicznego składającego się z dwóch głównych części: orbitera i modułu powrotnego. Po zbliżeniu się do asteroidy oddalonej od Ziemi średnio na 38 do 100 odległości Ziemia-Księżyc, statek będzie wokół niej orbitował przez jakiś czas, dopóki nie znajdzie się w dostatecznie bliskiej odległości, by mechanicznym ramieniem pobrać materiał do badań.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, statek kosmiczny wróci na Ziemię, lecz orbiter skieruje się w stronę komety 311P, by tam kontynuować eksplorację.

