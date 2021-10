Chińscy kosmonauci dotarli do chińskiej stacji Tiangong

Troje chińskich kosmonautów dotarło do stacji kosmicznej Tiangong. Spędzą tam oni rekordowe pół roku, a wśród nich jest jedna kobieta.

Tradycyjnie głównym motorem rozwoju Chin są... Amerykanie. Kiedy USA sprzeciwiło się obecności chińskich kosmonautów (zwanych taikonautami) na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS, to Chiny postanowiły... zbudować własną. Pierwszy moduł Tiangong pojawił się w 2011, natomiast w kwietniu 2021 wreszcie wyniesiony został pierwszy moduł Chińskiej Stacji Kosmicznej. Ona też nosi nazwę Tiangong. Moduł ma z kolei nazwę Tianhe i już w czerwcu 2021 statkiem Shenzhou 12 wybrało się tam trzech kosmonautów. Teraz na stacji aklimatyzuje się już kolejna ekipa. Rakieta Długi Marsz 2F startująca z kosmodromu w Jiuquan na pustyni Gobi wyniosła na orbitę Shenzhou 13, który po sześciu godzinach dotarł do modułu Tianhe. Poprzednia załoga spędziła tam trzy miesiące, obecna będzie przebywać tam sześć miesięcy.

Troje kosmonautów poza spacerami kosmicznymi będzie też przeprowadzać eksperymenty naukowe. W tym zacnym gronie znalazła się też pierwsza Chinka na stacji - to Wang Yaping. Towarzyszą jej Ye Guangfu oraz Zhai Zhigang. Wszystkim na Twitterze pochwaliła się agencja Xinhua. To bardzo udany tydzień dla Chin. Kulę ziemską okrążył bowiem chiński pocisk hipersoniczny, a do stolicy Laosu dotarła chińska kolej dużych prędkości.

