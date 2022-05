To musisz zobaczyć. Zdjęcie zderzających się galaktyk jak podróż w czasie

Brendan O'Meal zrobił zdjęcie, które szybko stało się internetową sensacją. Nic dziwnego skoro uchwycił zderzenie dwóch galaktyk.

Jak wyglądają zderzenie dwóch galaktyk? Pewne wyobrażenie na ten temat daje zdjęcie zrobione przez Brendana O'Meala. Fotografia szybko stała się viralem i dotarła do milionów osób na całym świecie.

Zdjęcie zderzenia dwóch galaktyk

Fotograf wykorzystał teleskop do sfotografowania obiektu znanego jako ARP271. To dwie galaktyki spiralne — NGC 5426 oraz NGC 5427 — pomiędzy którymi dochodzi do zderzenia. Znajdują się one około 130 mln lat świetlnych od Ziemi, co oznacza, że to zdarzenia doszło 130 mln lat temu, bo właśnie tyle czasu potrzebowało światło, aby dotrzeć do teleskopu Brendana.

Zdjęcie zostało obejrzane na Twitterze prawie 10 mln razy. Wygenerowało 1,8 mln polubień i ponad 15 tys. komentarzy. Dzięki niemu wiele osób zdało sobie sprawę, czym są lata świetlne i jak działa obserwowanie kosmosu.

Jeśli sami nie wiecie, to pamiętajcie, że lata świetlne to jednostka odległości, a nie czasu (pomimo lat w nazwie). Rok świetlny równy jest odległości, jaką pokonuje światło w próżni w ciągu jednego roku juliańskiego (ok. 365,25 dnia). Właśnie dlatego w przypadku powyższego zdjęcia oglądamy wydarzenia sprzed 130 mln lat. To niemal jak podróż w czasie.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: TweakTown