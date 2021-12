Ariel - ESA podpisała kontrakt na budowę europejskiego teleskopu

Airbus będzie koordynować duży krok naprzód dla europejskich badań kosmosu. Wszystko to dzięki teleskopowi Ariel.

O tym, że Europa jest daleko z tyłu w wielu aspektach technologii nie trzeba nikomu tutaj tłumaczyć. Piszemy o USA, Chinach i czasami Korei Południowej. Inne kraje przewijają się rzadko. Niestety, ale Europa powoli traci na znaczeniu. Nie znaczy to jednak, że nic się u nas nie dzieje. Europejska Agencja Kosmiczna już od 2018 pracuje nad własnym teleskopem kosmicznym. Teraz udało się podpisać kontrakt z francuskim Airbusem na budowę teleskopu Ariel. Nie znaczy to jednak, że będzie to wyłącznie francuski projekt.

Airbus był właściwie naturalnym kandydatem - to największy europejski gracz na rynku lotnictwa, który ma też doświadczenie w sektorze kosmicznym. Komponenty będą pochodziły z krajów całej Europy, a współpracować ma 60 różnych przedsiębiorstw. Duża część pracy dokona się także w Wielkiej Brytanii. Airbus użyje tamtejszego zakładu w Stevenage. Sam kontrakt jest warty 200 milionów euro. Sam teleskop kosmiczny Ariel ma być właściwie mniejszą wersją amerykańskiego teleskopu Jamesa Webba, o którym pisaliśmy już wcześniej.

