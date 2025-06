Jak wydłużyć czas pracy baterii w iPhonie? Oto 8 sposobów

1. Sprawdź, co drenuje Twoją baterię

Pierwszym krokiem do poprawy wydajności baterii jest zidentyfikowanie największych „pożeraczy” energii. W ustawieniach iPhone’a, w sekcji Bateria , znajdziesz szczegółowy wykaz aplikacji i usług, które zużywają najwięcej energii. Warto przeanalizować te dane i ograniczyć korzystanie z najbardziej energochłonnych programów, takich jak YouTube, TikTok czy gry online. Dodatkowo system podpowiada, które ustawienia warto zmienić, by oszczędzać energię.

2. Ogranicz lub usuń najbardziej energochłonne aplikacje

3. Zmniejsz jasność ekranu

Ekran to jeden z głównych winowajców szybkiego rozładowywania baterii. Warto manualnie obniżyć jasność w Centrum sterowania lub ustawić krótszy czas automatycznego blokowania ekranu. Możesz także poprosić Siri o zmniejszenie jasności. To szybki sposób na oszczędność energii, zwłaszcza podczas korzystania z telefonu w pomieszczeniach.

4. Włącz Tryb Niskiego Zużycia Energii

Tryb Niskiego Zużycia Energii to funkcja, która ogranicza aktywność aplikacji w tle, automatycznie zmniejsza jasność ekranu i wyłącza niektóre efekty wizualne. Możesz go włączyć ręcznie w ustawieniach baterii lub dodać skrót do Centrum sterowania. To idealne rozwiązanie, gdy bateria zbliża się do końca, ale chcesz jeszcze korzystać z telefonu przez kilka godzin.