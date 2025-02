Trzeba mieć bilet parkingowy za szybą? Wielu z nas nie wie o jednym

Okazuje się, że nie ma wcale takiej konieczności. Bowiem tego typu obowiązek zniesiony został formalnie jeszcze w 2023 roku. I choć, wyciągnięty z maszyny świstek papieru, to jest niezaprzeczalny dowód na opłacenie miejsca parkingowego to wcale nie trzeba wracać z powrotem do auta, aby umieszczać go za szybą pojazdu. Wystarczy pobrać i schować sobie do portfela lub kieszeni.