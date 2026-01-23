Wyłudzanie danych kart weszło na wyższy poziom. Policja apeluje

Chcesz sprzedać, a to od ciebie wyciągają pieniądze

Każdy, kto korzysta z portali aukcyjnych, powinien mieć się na baczności. A już obowiązkowo, kiedy wystawia jakiś przedmiot na sprzedaż. Oszuści wymyślają coraz to nowsze podstępy, aby oskubać wystawiających z oszczędności i dobrać się do ich konta.

"Wprowadź tam wszystko, aby otrzymać SMS"

W trakcie konwersacji na komunikatorze internetowym, zasypują nas instrukcjami, objaśniającymi co mamy zrobić, aby dostać pieniądze za sprzedany przedmiot. Coraz częściej się zdarza, że przez moment nieuwagi, uczciwi ludzie, tracą pieniądze. Policja apeluje o rozwagę i ostrożność.

Nie daj się nabić w butelkę

Policja zdradza kilka zasad, którymi warto się kierować podczas transakcji na portalu ogłoszeniowym lub aukcyjnym.

Zawsze miej ograniczone zaufanie do potencjalnych kupujących. Czytaj dokładnie SMS-y od banków i zwracaj uwagę co dokładnie autoryzujesz. Poznaj zasady bezpieczeństwa swojego banku i kieruj się nimi w trakcie korzystania z portali aukcyjnych. Zawsze rozliczaj się tylko i wyłącznie przez dany portal. Zwracaj uwagę na adres widoczny w przeglądarce i nie finalizuj transakcji poprzez kliknięcie w link, zamieszczony w konwersacji na komunikatorach typu WhatsApp. Zwróć uwagę na poprawność językową strony, na której przekazujesz dane. Fałszywe strony często zawierają masę błędów gramatycznych i stylistycznych.