WhatsApp zapewnia, że nie widzi. Nowa kampania wiele tłumaczy

Przekonuje, że nie widzi

Nowa kampania należącego do Meta, WhatsApp'a nosi tytuł "Not Even WhatsApp" i to największa inwestycja marketingowa, jaką firma poczyniła do tej pory. Ma dotrzeć do 3 miliardów użytkowników na całym świecie i przesłać do nich następującą wiadomość: Nikt, nawet WhatsApp, nie może zobaczyć, ani usłyszeć Twoich osobistych wiadomości.