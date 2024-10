Gigantyczny wyciek danych. Dane 31 mln osób w rękach hakera

Doszło do gigantycznego wycieku danych. W rękach hakerów znalazły się dane aż 31 mln użytkowników.

Kojarzycie stronę web.archive.org, którą można określić mianem internetowego archiwum. Na niej możecie sprawdzić, jak wiele stron wyglądało w przeszłości. Niestety, tym razem stała się ona źródłem gigantycznego wycieku danych.

Wyciek danych z internetowego archiwum

Kilku użytkowników Web Archive zauważyło w ostatnich dniach dziwny baner na stronie. Wyświetlał on wiadomość, w której nieznany haker twierdził, że zdobył dane 31 mln użytkowników. Pełna treść brzmiała następująco:

Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że Internet Archive działa na patyku i jest stale na skraju katastrofalnego naruszenia bezpieczeństwa? To właśnie się stało. Do zobaczenia 31 milionów na HIBP! (red. Have i Been Pwned).

Have i Been Pwned to z kolei strona internetowa, która zawiera informacje o większości ataków hakerskich i naruszeniach prywatności. Jej autor — Troy Hunt — potwierdził, że rzeczywiście doszło do wycieku danych. Haker przesłał mu bazę danych, zawierającą informacje o 31 mln użytkowników Web Archive. Znajdują się w niej adresy e-mail, loginy oraz zahaszowane hasła. Co ciekawe, do ataku doszło już we wrześniu.

Strona Web Archive przez długi czas nie działała. Jej twórcy poinformowali, że stała się celem ataków DDoS, ale po kilku godzinach udało się przywrócić jej pełną funkcjonalność. Jeśli chcecie wiedzieć, czy wasze dane znajdują się wśród wykradzionych ze strony, to możecie to sprawdzić na Have i Been Pwned, gdzie wyciek został dodany do bazy.

