Kupujesz bilet lub oglądasz transmisję live? Nie daj się wyrolować

Wydarzenia sportowe obiektem pożądania

Patrząc obiektywnie, to istny raj dla oszustów internetowych. Fałszywe strony z biletami, skradzione dane logowania i ataki DDoS to typowe sposoby, w jakie przestępcy próbują zarobić pieniądze lub zakłócić wydarzenie. Tak, aby lepiej zobrazować skalę - szacuje się, że Mistrzostwa Świata FIFA 2026 przyciągną ponad 5,5 miliona fanów osobiście, a 6 miliardów osób na całym świecie zaangażouje się w nie online, generując ogromny ruch na platformach, takich jak sprzedaż biletów, streaming oraz sprzedaż gadżetów.

Platformy biletowe oraz bukmacherskie mogą być łakomym kąskiem dla cyberprzestępców, bowiem przechowują ogromną ilość poufnych danych osobowych i finansowych. Ale nie tylko same platformy mogą być zagrożone. Przestępcy mają tu wielkie pole do popisu. Cała konfiguracja IT obiektów sportowych, kamery bezpieczeństwa, systemy chmurowe - wszystkie te elementy dają możliwość większej liczby prób ataków.