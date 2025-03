Zrobił niepotrzebnie jedną rzecz. Oszuści od razu wyczyścili mu konto

65-latek z gminy Białobrzegi z pewnością marzy o tym, by móc cofnąć czas. Przynajmniej do momentu, kiedy odebrał felerny telefon od rzekomej konsultantki finansowej. Kobieta tak omotała rozmówcę, że zainstalował na swoim komputerze program do zdalnej obsługi pulpitu. Co się potem zadziało, możemy się łatwo domyślić.

Okazuje się, że mężczyzna padł ofiarą oszustów posługujących się popularną "metodą na zdalny pulpit". Miał zamiar zrobić coś pożytecznego ze swoimi oszczędnościami i postanowił zainwestować w akcje państwowej spółki. Oferta zakupu gwarantowała szybki i duży zysk. To przekonało mężczyznę do tego, aby wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się na stronie. No i telefon się rozdzwonił. Machina oszustwa została uruchomiona.

Najpierw rzekomy doradca namówił go do pierwszej inwestycji, a po jakimś czasie zadzwoniła do niego kobieta, podająca się za konsultantkę. To właśnie ona namówiła mężczyznę do zainstalowania programu do zdalnego sterowania pulpitem, twierdząc że w ten sposób będzie mogła skuteczniej pomóc w dalszym, skomplikowanym procesie inwestycyjnym. Jak się można domyślić, narzędzie to posłużyło do przejęcia kontroli nad kontem bankowym mężczyzny. Mając dostęp do wszystkiego co na pulpicie, przestępcy bez trudu wypłacili pieniądze znajdujące się na koncie mężczyzny.