Sony potwierdza. Hakerzy włamali się na ich serwery

Sony potwierdziło, że w tym roku doszło do włamania na ich serwery. Wiadomo, co wykradli hakerzy.

Niedawno pojawiły się niepotwierdzone informacje, według których pewna grupa hakerska włamała się na serwery Sony i wykradła z nich dane. Japońska firma przez długi czas ich nie potwierdzała, aż do teraz. Do włamania doszło i wiadomo, co zdobyli włamywacze.

Włamanie na serwery Sony

Sony potwierdziło, że do włamania na ich serwery doszło w maju tego roku. Na szczęście użytkownicy korzystający z usług firmy mogą spać spokojnie. Ich dane nie zostały wykradzione. Gorzej wygląda to w przypadku pracowników japońskiej korporacji. To właśnie informacje na ich temat zdobyli hakerzy.

Wiadomo, że hakerzy wykorzystali podatność w oprogramowaniu MOVEit Transfer. Udało im się zdobyć dane pracowników Sony. Japońska firma wysłała listy do pokrzywdzonych osób, w których informuje o wycieku i przestrzega przed ewentualnymi konsekwencjami. Dane trafiły do sprzedaży, ale nie ma potwierdzenia, że zostały przez kogoś kupione.

Sony cały czas szuka winnych wyciekowi i w tym celu współpracuje z odpowiednimi służbami.

