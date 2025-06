Szaleństwo w Biedronce. Markowy Air Fryer kupisz tam za 99 zł

Mamy tu do czynienia z urządzeniem, które idealnie sprawdzi się w przypadku osób gotujących tylko dla siebie i tych, którzy mają bardzo małą kuchnię. Ewentualnie jako gadżet do akademika w sam raz na nadchodzący po wakacjach rok akademicki.

Air Fryer z Biedronki za 99 zł

A to dlatego, że mamy tu do czynienia z niezwykle kompaktowym modelem MPM MFR-12. Ten oferuje 800 W mocy i misę o pojemności 2 litrów. W sam raz na posiłek dla jednej osoby. Sama misa rzecz jasna jest pokryta nieprzywierającą powłoką, dzięki czemu jej mycie jest bardzo proste. Frytkownica natomiast nagrzewa się do 200 stopni Celsjusza.

Nie zabrakło także podstawki do oddzielania tłuszczu, dzięki czemu nasze posiłki będą o wiele zdrowsze. Dodatkowo jak to ma miejsce w Air Fryerze: dania będą gotowe bardzo szybko, uzyskamy chrupiącą skórkę oraz miękki, soczysty środek. A wszystko to w urządzeniu za jedyne 99 zł.