Hakerzy dostali się na serwery Sony. Dane użytkowników zagrożone

Grupa hakerska RANSOMEDVC twierdzi, że skutecznie udało im się złamać zabezpieczenia firmy Sony Group Corporation i dostać się na jej wewnętrzne serwery. Informacja na ten moment nie została potwierdzona przez japońską korporację.

Sony zhakowane?

Grupa RANSOMEDVC opublikowała te rewelacje na swoich kanałach. Twierdzą, że udało im się zdobyć dostęp do wszystkich systemów Sony. Zazwyczaj w takiej sytuacji hakerzy blokują serwery i domagają się zapłaty okupu. W tym przypadku grupa postanowiła zadziałać inaczej. Zagrozili Sony, że jeśli nie zapłacą odpowiedniej kwoty, to sprzedadzą zdobyte dane. Japończycy podobno odmówili.

Warto podkreślić, że informacje nie są na ten moment w żaden sposób potwierdzone. Znamy wersję tylko jednej strony, czyli grupy hakerskiej. Sony na razie milczy i nie odpowiada na pytania dziennikarzy. Z kolei opublikowane przez RANSOMEDVC pliki są trudne do zweryfikowania i nie można ich traktować jako ostateczny dowód na potwierdzenie skuteczności ataku. Nie wiemy też, jakie konkretnie dane zostały zdobyte przez hakerów.

Niestety, nie byłby to pierwszy raz, gdy Sony zostaje zhakowane. To duża, międzynarodowa firma, do której należy też PlayStation, więc nic dziwnego, że staje się celem hakerów.

Źródło zdjęć: Tada Images / Shutterstock.com

Źródło tekstu: HackRead