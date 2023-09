Bezprecedensowy wyrok sądu. Smartfony, laptopy i tablety mogą podrożeć

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie, którą Stowarzyszenie Artystów Wykonawców złożyło przeciwko Sony. Może on oznaczać wyższe ceny smartfonów, tabletów i laptopów.

W 2012 roku Stowarzyszenie Artystów Wykonawców złożyło pozew przeciwko firmie Sony, w który domagało się zaległej opłaty reprograficznej od urządzeń sprzedawanych między 2007 i 2010 rokiem. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie może oznaczać wyższe ceny wielu urządzeń, w tym smartfonów, tabletów i laptopów — informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Wyższe ceny smartfonów, laptopów i tabletów

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że sprzedawane w tym okresie tablety, smartfony i laptopy podlegają obowiązkowi opłaty. Z uzasadnienia dowiadujemy się, że rekompensata należy się od "wszystkich urządzeń zdolnych do pozyskiwania kopii w ramach własnego użytku osobistego". Sony musi zapłacić 576 tys. zł.

Jednak najważniejsza w tym wyroku jest nie sama wysokość opłaty, którą musi wnieść Sony, a uznanie smartfonów, tabletów i laptopów za urządzenia, od których należy się opłata reprograficzna. Tym samym wszyscy producenci powinni płacić tego typu należność na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania, które następnie są dzielone między twórców.

Jeśli rzeczywiście stanie się to obowiązkowe, to — nie ma co ukrywać — wyższe koszty prawdopodobnie zostaną przerzucone na klientów. To oznacza droższe telefony, komputery oraz tablety. Sony nie zgadza się z wyrokiem sądu i złożyło w tej sprawie apelację. Firma zamierza odwołać się w pierwszej instancji.

Shutterstock

Dziennik Gazeta Prawna