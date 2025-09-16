Wystarczy chwila i masz problem. Ostrzegają nawet wojsko i minister

Signal uchodzi za jeden z najbezpieczniejszych komunikatorów na świecie. Jednak nawet najlepsze zabezpieczenia nie pomogą w momencie, w którym zawiedzie sam użytkownik. Na to właśnie liczą cyberprzestępcy, przed którym ostrzegają nawet Wojska Obrony Cyberprzestrzeni i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski — donosi CyberDefence24.

Użytkownicy Signal na celowniku

Oszuści od wielu lat wykorzystują komunikator Signal do okradania użytkowników z ich danych, a docelowo również pieniędzy. Aktualnie ma trwać jedna z większych kampanii phishingowych, na którą bardzo łatwo się nabrać. Mówił o tym nawet szef resortu cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski.

Rzecz w tym, że minister użył nie do końca precyzyjnych określeń, ale tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Kluczowe jest to, że oszuści podszywają się pod zespół wsparcia Signala. Najczęściej fałszywie informują o zawieszeniu konta i konieczności potwierdzenia tożsamości, aby odzyskać do niego dostęp. W rzeczywistości chodzi o wyłudzenie danych.