Raport Google: Ponad 5 miliardów reklam usuniętych dzięki AI w 2024 roku

W 2024 roku Google znacząco udoskonalił swoje modele AI, w szczególności duże modele językowe (LLM). Nowsze wersje tych systemów są znacznie wydajniejsze – potrzebują mniej danych wejściowych niż starsze modele, aby szybko rozpoznawać nowe zagrożenia, identyfikować wzorce nadużyć i skuteczniej odróżniać oszustów od legalnie działających podmiotów . To pozwoliło na znaczące przesunięcie akcentu z reagowania na naruszenia na ich proaktywne zapobieganie. Wykorzystując sygnały ostrzegawcze (np. próby podszywania się czy nieprawidłowe dane płatnicze), systemy AI były w stanie identyfikować potencjalne zagrożenia już na etapie zakładania konta przez reklamodawcę . Efektem jest zawieszenie ponad 39,2 miliona kont reklamodawców w 2024 roku, często zanim zdążyły one wyświetlić jakąkolwiek szkodliwą treść.

Oszuści nieustannie adaptują swoje metody, co wymaga ciągłego doskonalenia systemów obronnych. W 2024 roku jednym z powszechnych globalnych trendów były reklamy wykorzystujące technologię deepfake (obrazy i dźwięki generowane przez AI), aby podszywać się pod osoby publiczne i promować w ten sposób oszustwa finansowe. W odpowiedzi Google powołał dedykowany zespół ponad 100 ekspertów, który analizował te zagrożenia i doprowadził do aktualizacji zasad dotyczących wprowadzania w błąd. Pozwoliło to na szybsze działania i zawieszenie ponad 700 tysięcy kont stosujących tę taktykę, co przełożyło się na 90% spadek tego typu nadużyć. W ramach walki z różnego rodzaju scamami, Google łącznie zablokował lub usunął 415 milionów reklam i zawiesił ponad 5 milionów kont naruszających zasady. Firma podkreśla również wagę współpracy branżowej, między innymi poprzez dołączenie do inicjatywy Global Signal Exchange.