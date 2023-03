Cyberproblem. Policja alarmuje, ludzie tracą oszczędności życia

Coraz więcej Polaków traci oszczędności, gdyż postanowili zaufać sprzedawcy bądź kupującemu i kliknęli w wysłany przez nich link.Policja alarmuje o zagrożeniu.

Internetowe zakupy coraz bardziej zyskują na popularności. Nic zatem dziwnego, że pojawia się w sieci coraz więcej cwaniaków, próbujących naciąć uczciwych internautów. Niestety, okazuje się, że metody oszustów są skuteczne, a ich ofiarą pada wiele osób.

Policja ostrzega przez fałszywymi internetowymi handlarzami

Policja wydała specjalny komunikat ":(mam... cyberPROBLEM:)", w którym informuje, by do transakcji internetowych podchodzić z ograniczonym zaufanie. Podano też kilka prawdziwych przykładów, gdy naiwność bądź nieuwaga doprowadziły od utraty oszczędności.

Kobieta z Chełmka chciała na jednej ze stron aukcyjnych sprzedać legowisko dla kota. Bardzo szybko skontaktowała się z nią osoba potencjalnie zainteresowana kupnem przedmiotu. Poinformowała kobietę o tym, że przelew został zrobiony, jednak trzeba go potwierdzić klikając w link. Chcąc szybko zarobić, zgodziła się na to i została przeniesiona na stronę banku. Tam po zalogowaniu straciła dostęp do swojego konta, a później okazało się, że zniknęły z niego 23 tysiące złotych.

W podobnej sytuacji znalazła się 40-letnia mieszkanka Grojca, chcąca sprzedać odzież dziecięcą. Schemat był dokładnie taki sam jak wcześnie, czyli skontaktowała się z nią osoba zainteresowana kupnem i podesłała link, który rzekomo prowadzi do potwierdzenia przelewu. Kobieta straciła 6 tysięcy złotych.

Kolejnym przykładem podanym przez policję jest 46-letni mieszkaniec Nowej Wsi, który na jednym z portali aukcyjnych chciał sprzedać odzież. Ponownie odezwał się do niego potencjalny kupiec z linkiem do potwierdzenia przelewu. Mężczyzna stracił 700 złotych.

Przeprowadzone przez policjantów czynności wskazują, że za wszystkimi tego typu sprawami stoją hakerzy i oszuści, a ich metody są zawsze zbliżone. Lepiej zapobiegać takim sytuacjom, więc policja apeluje o rozwagę:

Jeśli ktoś podczas transakcji internetowej sprzedaży lub kupna przekonuje Cię, że by otrzymać lub uregulować płatność masz jedynie kliknąć w podesłany link to możesz mieć pewność, że korespondujesz z oszustem. Zamiast kliknąć w link i podać hasło oraz login - przerwij transakcję. W innym przypadku już wkrótce stracisz oszczędności zgromadzone na Twoim koncie

Źródło zdjęć: DarSzach / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Policja