Wprowadzono ją w błąd. Nie składała wniosku, a jednak "zapłaciła"

Telefon i informacja o złożonym wniosku

Wszystko zaczęło się od telefonu z "banku". Mężczyzna, przedstawiający się kobiecie, jako pracownik banku poinformował ją, że ktoś w jej imieniu złożył wniosek o udzielenie kredytu i chciałby potwierdzić z nią tą informację. Pokrzywdzona bardzo się zdziwiła, bo żadnego wniosku nie składała. Mężczyzna jednak wyjaśnił, że taki wniosek posiada i opiewa on na kwotę 2500 złotych. Uspokoił spanikowaną kobietę, że sprawa została zgłoszona już na policję i trwa postępowanie, które ma ustalić, kto jest sprawcą. Na tym jednak nie poprzestał. Dał mieszkance Iławy dokładne wytyczne, co powinna teraz zrobić.

"Pracownik banku" i jego misterny plan

Fałszywy pracownik banku, poinformował kobietę, że powinna udać się teraz do swojego banku i wziąć kredyt na identyczną kwotę, dodając, że nie będzie musiała go spłacać, bowiem bank w ten sposób sprawdzi uczciwość pracowników wewnętrznych placówki.

"Pracownik" cały czas był z kobietą w kontakcie telefonicznym i przeprowadzał ją przez cały ten proces. Polecił jej nawet powiedzieć, aby w banku uzasadniła, że bierze kredyt na nowy samochód. Kobieta oświadczyła, że nie ma prawa jazdy, zatem mężczyzna wymyślił na szybko inny powód - kredyt na remont.

Kolejne instrukcje dotyczyły wypłat pieniędzy z kredytu i wpłat za pośrednictwem podanych przez "pracownika banku" bankomatów. Kobieta posłusznie wykonywała polecenia, ale w pewnym momencie uświadomiła sobie, że może to być oszustwo. Zgłosiła całą sprawę na policję.