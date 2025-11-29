Wprowadzono ją w błąd. Nie składała wniosku, a jednak "zapłaciła"
Kobieta, która zgłosiła się ostatnio na policję w Iławie, została oszukana na 2500 złotych. Okazało się, że ktoś w jej imieniu złożył wniosek o kredyt, o czym poinformował ją głos w słuchawce odebranego telefonu.
Telefon i informacja o złożonym wniosku
Wszystko zaczęło się od telefonu z "banku". Mężczyzna, przedstawiający się kobiecie, jako pracownik banku poinformował ją, że ktoś w jej imieniu złożył wniosek o udzielenie kredytu i chciałby potwierdzić z nią tą informację. Pokrzywdzona bardzo się zdziwiła, bo żadnego wniosku nie składała. Mężczyzna jednak wyjaśnił, że taki wniosek posiada i opiewa on na kwotę 2500 złotych. Uspokoił spanikowaną kobietę, że sprawa została zgłoszona już na policję i trwa postępowanie, które ma ustalić, kto jest sprawcą. Na tym jednak nie poprzestał. Dał mieszkance Iławy dokładne wytyczne, co powinna teraz zrobić.
"Pracownik banku" i jego misterny plan
Fałszywy pracownik banku, poinformował kobietę, że powinna udać się teraz do swojego banku i wziąć kredyt na identyczną kwotę, dodając, że nie będzie musiała go spłacać, bowiem bank w ten sposób sprawdzi uczciwość pracowników wewnętrznych placówki.
"Pracownik" cały czas był z kobietą w kontakcie telefonicznym i przeprowadzał ją przez cały ten proces. Polecił jej nawet powiedzieć, aby w banku uzasadniła, że bierze kredyt na nowy samochód. Kobieta oświadczyła, że nie ma prawa jazdy, zatem mężczyzna wymyślił na szybko inny powód - kredyt na remont.
Kolejne instrukcje dotyczyły wypłat pieniędzy z kredytu i wpłat za pośrednictwem podanych przez "pracownika banku" bankomatów. Kobieta posłusznie wykonywała polecenia, ale w pewnym momencie uświadomiła sobie, że może to być oszustwo. Zgłosiła całą sprawę na policję.
Policjanci radzą, aby nie ulegać presji, ani nie wierzyć doradcom, którzy dzwonią do nas informując, że nasze pieniądze są zagrożone. W takiej sytuacji najlepiej osobiście udać się do banku i zapoznać ze szczegółami całego "incydentu".