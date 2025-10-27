Powróciło oszustwo na akcje Orlenu. Jeszcze bardziej wiarygodne

"Doradca" był bardzo przekonywujący

69-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej wciąż nie może sobie darować, że dał się oskubać fałszywemu doradcy i uwierzył w jego manipulacje. Rudzianin chciał tylko zarobić na akcjach Orlenu, a stracił ponad 180 tysięcy złotych. Najgorsze jest to, że 90% z tych pieniędzy pochodziło z zaciągniętego na potrzebę całej inwestycji, kredytu.

Miał być szybki zysk, a został z długami

Po tym przykrym zdarzeniu, zgłosił się do policjantów z regionu. Lepiej, aby inni się nie dali nabrać na tego typu przekręt. 69-latek, przede wszystkim, wini fałszywego doradcę inwestycyjnego, który go wprowadził w błąd i wznudził jego zaufanie. Fałszywy konsultant zaoferował możliwość szybkiego zarobku na rzekomych akcjach Orlenu. Po dłuższej rozmowie, wzbudził zaufanie mężczyzny i tym samym rozpoczął etap wyłudzania pieniędzy od seniora.

"Doradca" obiecał mężczyźnie, że wkrótce otrzyma przelew z zyskami inwestycyjnymi. Niestety, był to jego ostatni kontakt z poszkodowanym.