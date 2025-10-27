Bezpieczeństwo

Powróciło oszustwo na akcje Orlenu. Jeszcze bardziej wiarygodne

Mieszkaniec Rudy Śląskiej przekonał się na własnej skórze, jak to jest zostać oszukanym na sporą sumę pieniędzy. Dał się zmanipulować fałszywemu doradcy, podającemu się za przedstawiciela spółki inwestycyjnej. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:24
"Doradca" był bardzo przekonywujący

69-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej wciąż nie może sobie darować, że dał się oskubać fałszywemu doradcy i uwierzył w jego manipulacje. Rudzianin chciał tylko zarobić na akcjach Orlenu, a stracił ponad 180 tysięcy złotych. Najgorsze jest to, że 90% z tych pieniędzy pochodziło z zaciągniętego na potrzebę całej inwestycji, kredytu.

Miał być szybki zysk, a został z długami

Po tym przykrym zdarzeniu, zgłosił się do policjantów z regionu. Lepiej, aby inni się nie dali nabrać na tego typu przekręt. 69-latek, przede wszystkim, wini fałszywego doradcę inwestycyjnego, który go wprowadził w błąd i wznudził jego zaufanie. Fałszywy konsultant zaoferował możliwość szybkiego zarobku na rzekomych akcjach Orlenu. Po dłuższej rozmowie, wzbudził zaufanie mężczyzny i tym samym rozpoczął etap wyłudzania pieniędzy od seniora. 

"Doradca" obiecał mężczyźnie, że wkrótce otrzyma przelew z zyskami inwestycyjnymi. Niestety, był to jego ostatni kontakt z poszkodowanym. 

Policja przestrzega: oszuści są coraz bardziej wiarygodni. Podszywają się pod znane spółki, używają ich logotypów, fałszywych stron internetowych oraz co najgorsze - przekonujących argumentów. Ale cel pozostaje niezmienny, chcą jak najszybciej i jak najskuteczniej oczyścić twoje konto do zera. Dlatego w razie jakichkolwiek podejrzeń, skontaktuj się natychmiast z policją lub ze swoim bankiem. Nie ułatwiaj życia oszustom. 

telepolis
Zródła zdjęć: Piotr Front / Shutterstock
Źródła tekstu: Dziennik Zachodni